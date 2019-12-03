В каком случае больничный можно оформить задним числом

Может ли больничный выдаваться «задним» числом, спросили Роструд. И вот что он ответил.

В соответствии с пунктом 5 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, выдача и продление листка нетрудоспособности осуществляется медицинским работником после осмотра гражданина и записи данных о состоянии его здоровья в медицинской карте амбулаторного (стационарного) больного, обосновывающей необходимость временного освобождения от работы.

В случаях амбулаторного лечения гражданина в медицинской организации (в поликлинике) листок нетрудоспособности выдается в день обращения. При лечении в стационарных условиях датой выдачи листка нетрудоспособности является дата выписки из стационара.

Вместе с тем, согласно пункту 14 Порядка выдача и продление листка нетрудоспособности за прошедшее время может осуществляться в исключительных случаях по решению врачебной комиссии при обращении гражданина в медицинскую организацию или посещении его медицинским работником на дому.

Кроме того, в случаях оформления дубликата листка нетрудоспособности взамен утерянного или испорченного датой выдачи такого листка нетрудоспособности будет фактическая дата оформления его дубликата.