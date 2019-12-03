В каком случае больничный можно оформить задним числом

Может ли больничный выдаваться «задним» числом, спросили Роструд. И вот что он ответил.
В соответствии с пунктом 5 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, выдача и продление листка нетрудоспособности осуществляется медицинским работником после осмотра гражданина и записи данных о состоянии его здоровья в медицинской карте амбулаторного (стационарного) больного, обосновывающей необходимость временного освобождения от работы.
В случаях амбулаторного лечения гражданина в медицинской организации (в поликлинике) листок нетрудоспособности выдается в день обращения. При лечении в стационарных условиях датой выдачи листка нетрудоспособности является дата выписки из стационара.
Вместе с тем, согласно пункту 14 Порядка выдача и продление листка нетрудоспособности за прошедшее время может осуществляться в исключительных случаях по решению врачебной комиссии при обращении гражданина в медицинскую организацию или посещении его медицинским работником на дому.
Кроме того, в случаях оформления дубликата листка нетрудоспособности взамен утерянного или испорченного датой выдачи такого листка нетрудоспособности будет фактическая дата оформления его дубликата.
Следует иметь ввиду, что выдача листка нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи задним числом Порядком не предусмотрена.