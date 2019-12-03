Для тех, кому навязали трудовые функции за бесплатно

Вывод Конституционного суда: ст. 370 ТК не позволяет произвольно включать в должностную инструкцию дополнительные обязанности, схожие с основными, равно как и не предоставляет возможности увольнения в случае отказа от их выполнения.

Гражданин устроился на работу в профсоюз правовым инспектором труда. Он контролировал соблюдение работодателями трудового права, общался с госорганами, писал обращения в органы власти и защищал интересы членов профсоюза.

Видя упорство и рвение сотрудника, профсоюз предложил ему за доплату стать техническим инспектором. Так что теперь работник стал еще и контролировать безопасность условий труда.

Через полгода гражданин понял, что не справляется с удвоенной нагрузкой, и отказался от совместительства. В ответ на этот шаг работодатель решил просто изменить должностную инструкцию правового инспектора труд, добавив в нее обязанности технического. Сотрудник с такими действиями не согласился и был уволен.

Не добившись в судах общей юрисдикции защиты своих прав, инспектор обратился в Конституционный суд. Тот признал обжалуемые нормы права соответствующими Конституции, но настоял на пересмотре дела (Постановление № 37-П). По мнению суда, можно требовать от работника выполнения только тех функций, которые были изначально прописаны в трудовом договоре. Изменить их можно только по соглашению сторон, но никак не в одностороннем порядке. Более того, работа правового и технического инспекторов не идентична. Так что никаких оснований для увольнения не было.