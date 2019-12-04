Некоторые работники могут брать отпуск в любое удобное им время. Но наглеть не надо

Очередность предоставления отпуска устанавливается графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

График отпусков обязателен как для работника, так и для работодателя.

При составлении графика отпусков работодатель обязан учитывать право отдельных категорий работников использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время года в случаях, предусмотренных ТК или иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами.

Таким образом, по заявлению работника, имеющего право на использование ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для него время, ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть ему предоставлен в указанный им период. Конкретная дата предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска определяется по желанию работника.

Об этом сообщает Минтруд в письме № 14-2/ООГ-8456 от 31.10.2019.

Но при этом оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.

Это условие не может быть ухудшено ни по соглашению сторон, ни на основании коллективного договора.

При задержке отпускных работодатель должен выплатить сотруднику компенсацию. Эта материальная ответственность работодателя за нарушение срока оплаты отпуска применяется к работодателю независимо от наличия его вины.

По мнению Минтруда, в целях соблюдения трудового законодательства, а также обеспечения права работника на выплату зарплаты своевременно и в полном размере работодатель вправе установить разумный срок для подачи заявления на ежегодный оплачиваемый отпуск работниками, имеющими право использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время года.