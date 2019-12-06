В каком случае налоговики будут проводить камеральную проверку без декларации

С 1 января 2021 года налоговики получат право проводить камеральную налоговую проверку и без представленной декларации. Речь идет о 3-НДФЛ.

В случае, если при получении дохода в результате продажи или получения в дар недвижимого имущества физлицо не сдаст в налоговый орган в установленный срок 3-НДФЛ, камеральная налоговая проверка в отношении данного дохода проводится на основе имеющихся у налоговых органов документов (информации) о таком налогоплательщике и об указанных доходах.

Камеральная налоговая проверка проводится в течение трех месяцев со дня, следующего за днем истечения установленного срока уплаты налога по соответствующим доходам (с 16 июля года, следующего за годом получения дохода).

При проведении камеральной налоговой проверки налоговый орган вправе требовать у налогоплательщика представить в течение пяти дней необходимые пояснения. В случае, если до окончания проведения камеральной налоговой проверки налогоплательщиком будет представлена налоговая декларация, то камеральная налоговая проверка, проводимая налоговым органом на основе имеющихся документов (информации) о полученном доходе, прекращается и начинается новая камеральная налоговая проверка на основе представленной налоговой декларации.

При этом документы (информация), полученные налоговым органом в рамках прекращенной камеральной налоговой проверки и иных мероприятий налогового контроля в отношении такого налогоплательщика, могут быть использованы при проведении камеральной налоговой проверки на основе представленной налоговой декларации.

Такие разъяснения приведены на сайте ФНС. При этом налоговики не объясняют, что же будет делать инспекция, если выяснится, что физлицо и не обязано было подавать декларацию. Например, потому что получило в дар недвижимость от близкого родственника.