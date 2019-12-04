Как работающим пенсионерам получить прибавку

ФНС разъяснила, что пенсионеры, воспользовавшиеся новым налоговым режимом, считаются неработающими, а значит, их пенсия индексируется.

Ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам индексируются каждый год. Например, в этом году повысили на 7% — в среднем прибавка составила 1000 рублей в месяц. А вот работающим пенсионерам выплаты не индексируют. Если у пенсионера статус индивидуального предпринимателя, то он считается работающим, и его пенсию, соответственно, не индексируют.

При этом каждый предприниматель-пенсионер платит за себя почти по 30 тыс. рублей на пенсионное страхование ежегодно. Закон не делит пенсионеров на работающих и неработающих: это упрощенная терминология. Для государства важно, застрахован ли пенсионер в системе обязательного пенсионного страхования, то есть платят ли за него обязательные страховые взносы. Если взносы поступают, то он теряет право на ежегодную прибавку. Самозанятые такие взносы не платят и, соответственно, имеют право на индексацию.

Такое разъяснение дала ФНС на своем сайте в разделе «Часто задаваемые вопросы».

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