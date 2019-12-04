Самозанятых допустят до госзакупок

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Над.К Не будет. Перекладывание денег из левого кармана в правый дохода не образует. И не о чем запрос п... Перевод средств с расчетного счета ИП на карту: формулировки

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