Самозанятых допустят до госзакупок

На самозанятых граждан предлагают распространить преимущества малых и средних предпринимателей в части доступа к госзакупкам.
Законопроект с такими поправками принят сегодня Госдумой в первом чтении, пишет «Парламентская газета».
Таким образом, пользователи специального налогового режима получат дополнительные преференции наравне с другими предпринимателями.
Квота для участия малого и среднего бизнеса в государственных закупках с 1 января 2020 повышена до 20%.
Комментируя инициативу, депутат Рифат Шайхутдинов отметил, что несмотря на льготы, доступ бизнеса к закупкам всё ещё затруднён. Например, требуется пройти процедуру добровольной сертификации, которая стоит до 1,5 млн рублей.