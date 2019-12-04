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Самозанятых допустят до госзакупок

На самозанятых граждан предлагают распространить преимущества малых и средних предпринимателей в части доступа к госзакупкам.

Законопроект с такими поправками принят сегодня Госдумой в первом чтении, пишет «Парламентская газета».

Таким образом, пользователи специального налогового режима получат дополнительные преференции наравне с другими предпринимателями.

Квота для участия малого и среднего бизнеса в государственных закупках с 1 января 2020 повышена до 20%.

Комментируя инициативу, депутат Рифат Шайхутдинов отметил, что несмотря на льготы, доступ бизнеса к закупкам всё ещё затруднён. Например, требуется пройти процедуру добровольной сертификации, которая стоит до 1,5 млн рублей.

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