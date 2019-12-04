Декларациям по амнистии капитала отвесили неприкосновенности

Дума приняла в первом чтении проект поправок в статьи 75 и 164 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (законопроект № 835592-7).

Законопроектом предлагается предусмотреть в Уголовно-процессуальном кодексе РФ (УПК РФ) прямую норму, согласно которой декларация, поданная в ходе амнистии капиталов, не может расцениваться как допустимое доказательство в рамках уголовного судопроизводства.

Помимо этого, статью 164 УПК РФ, устанавливающую общие правила производства следственных действий, предлагается дополнить запретом на изъятие соответствующей специальной декларации при производстве следственных действий по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательства.

Весьма любопытна позиция коммунистов, они отказались поддержать законопроект по причине того, что инициатива направлена на защиту лиц, которые вывезли за рубеж незаконно полученные доходы.

Напомним, что спецдекларацию попытались использовать в качестве доказательства по уголовному делу. Предприниматели, адвокаты и общественники заявляли о нарушении обещаний, договоренностей и закона. Скандал дошел до Верховного суда.