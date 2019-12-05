Для нефтяников придумали новый налог

В России появится новый налог — на попутный нефтяной газ.

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на попутный нефтяной газ (ПНГ) введут с 2022 года в размере 50 руб. за 1 тыс. куб. м, с последующим увеличением: с 2024 года — 100 руб., с 2026 года — 150 руб. Об этом говорится в протоколе по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, состоявшегося 29 ноября, пишет РБК.

Утвержденная ставка НДПИ намного меньше первоначального плана Минфина, ранее министерство предлагало установить ее на уровне 385 руб. на 1 тыс. куб. м, или 34 млрд руб. в год. Этот вариант вызвал резкую критику крупнейшей в Восточной Европе нефтехимической компании «Сибур» и нефтяных компаний.

Изменилась по сравнению с изначальной концепцией Минфина и логика введения налога. Если раньше министерство хотело с помощью налога на ПНГ компенсировать выпадающие доходы бюджета от введения льгот на Приобском месторождении «Роснефти» и «Газпром нефти», то теперь вырученные деньги будут направляться на поддержку нефтегазохимии, следует из протокола совещания.