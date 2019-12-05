Таксисты на НПД – это опасно

Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов обратил внимание на резкий всплеск количества ДТП с участием автомобилей такси.

«Почему это происходит? Не в последнюю очередь как раз по причине чересчур активной агитации в пользу перехода в самозанятые. Именно так сегодня многие таксисты и регистрируются. Но этот режим вообще не должен касаться сферы перевозок такси! Это своя, сложная сфера, которая должна жестко лицензироваться, необходимо неукоснительное соблюдение водителем такси специального режима труда и отдыха. Но на практике в погоне за дополнительным заработком его никто из „самозанятых таксистов“ особо не соблюдает в должной мере, что в итоге и приводит к повышенной аварийности, а страдают пассажиры», — заявил депутат.

Он отметил, что ЛДПР считает ошибочной саму концепцию налогового режима для самозанятых.