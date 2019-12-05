Оказывается, они тоже страдали. Медведев рассказал о личных муках из-за пенсионной реформы

Дмитрий Медведев заявил, что решение о пенсионной реформе стало одним из самых сложных для него. Об этом он рассказал на встрече с журналистам российских телеканалов, пишет РБК.

Очень сложное, нервное в чем-то, с тяжелыми ожиданиями. И никому такое решение и принимать-то не хотелось, это понятно абсолютно, но его нужно было принять.

Премьер отметил, что сложными являются те решения, которые могут создать проблемы для страны или населения.

Пенсионная реформа в России стартовала в 2019 году. Возраст выхода на пенсию будет повышаться поэтапно, пока не достигнет в 2028 году 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Это на пять лет больше, чем было до изменений.

При этом у граждан, которые заключили договоры с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) до 1 января 2019 года, есть право на выплату пенсии по старым возрастным границам — 60 и 55 лет. Для защиты предпенсионеров ввели административную и уголовную ответственность за их увольнение или отказ в трудоустройстве по причине возраста, решили создать программу повышения квалификации и повысить размер пособия по безработице, если такой гражданин не сможет найти работу.