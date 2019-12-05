Налоговики новыми запросами по юрлицам провоцируют банки на блокировки счетов

Налоговики начали запрашивать у банков документы, полученные ими от клиентов в рамках контроля за соблюдением антиотмывочного законодательства (115-ФЗ).

Об этом «Коммерсанту» рассказали в самих кредитных организациях. ИФНС запрашивает документы, поясняющие экономический смысл перечисления на счета физлиц. В ФНС пояснили, что запросы «носят точечный характер и проводятся в рамках контрольных мероприятий».

Кроме того, как следует из направляемых банкам писем, ИФНС интересуют документы, подтверждающие целевое назначение снятых наличных по чекам или с использованием корпоративных карт.

В письмах налоговики просят «в случае истребования у клиентов документов по сомнительным операциям клиента представить» их копии, а именно «документы, объясняющие источники поступления денежных средств и разъясняющие экономический смысл проводимых операций, а именно договоры с контрагентами», а также счета, счета-фактуры, накладные. Также налоговики просят предоставить информацию о том, блокировались ли счета компании за нарушения 115-ФЗ.

Юристы считают такие запросы незаконными. Статья 26 закона о банках и банковской деятельности предусматривает выдачу «справок по операциям и счетам» налоговым органам. Однако запрашиваемую информацию сложно назвасть справкой. Статья 7 закона 115-ФЗ прямо указывает: информация, получаемая в рамках этого закона от клиента, может раскрываться лишь уполномоченному органу в сфере противодействия отмыванию доходов, каковым является Росфинмониторинг. Поэтому ответ на такой запрос со стороны ФНС можно назвать нарушением банковской тайны.

Между тем проблема у клиентов в результате таких запросов может возникнуть даже не с налоговиками, а с самими банками. В кредитных организациях без лишних размышлений реагируют отключением системы «Банк-клиент» до момента представления документов.