При продаже подаренного имущества платить НДФЛ дважды вы больше не будете

При продаже после 1 января 2019 года подаренного имущества облагаемый налогом доход можно будет уменьшить на суммы, с которых был уплачен НДФЛ при получении этого имущества. Или на расходы дарителя на приобретение этого имущества, которые он ранее не учитывал при налогообложении.

До 1 января 2019 года в таких случаях можно было применить лишь имущественный вычет в размере 250 тысяч или 1 млн руб. в зависимости от вида проданного имущества.

Новое правило не касается имущества в виде ценных бумаг.

Полученный в 2019 году доход от продажи имущества необходимо задекларировать, представив декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля 2020 года, и уплатить НДФЛ не позднее 15 июля 2020 года.

Об этом напоминает ФНС на своем сайте.