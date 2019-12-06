Сбербанк назвал популярные схемы кражи денег с его карт

Мошенники с целью кражи средств с карт часто звонят клиентам Сбербанка от имени службы безопасности кредитной организации, покупателя и брокера, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо кредитной организации.

По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS. В банк в этом году поступило 2,5 миллиона жалоб на подобные звонки. При получении такого звонка клиенту рекомендуют не совершать никаких операций по инструкциям звонящего. При этом, как только собеседник попросит предоставить данные карты или интернет-банка, стоит сразу закончить разговор.

Второй распространенной схемой мошенничества, по данным Сбербанка, является «звонок от покупателя». Если клиент оставлял свое имя и номер телефона на сайте бесплатных объявлений, мошенник может представиться потенциальным покупателем и попросить для оплаты не только номер карты, но и ее код безопасности или код из SMS-сообщения. Предоставлять их ни в коем случае нельзя, отметили в банке.

Также злоумышленник может выдать себя за сотрудника брокерской или дилерской компании и предложить инвестировать деньги с высокой доходностью, отмечают в Сбербанк. Как только клиент соглашается открыть счет и переводит мошеннику деньги, тот просто пропадает. Сбербанк рекомендует своим клиентам прежде, чем совершать какие-либо переводы, проверить лицензию компании на сайте ЦБ, а также проверить, кому принадлежат реквизиты — счет у настоящих брокерских или дилерских компаний должен принадлежать юрлицу.

Наконец, мошенники часто устраивают онлайн-опросы якобы от имени банка, за прохождение которых обещают начислить денежное вознаграждение. Однако довольно часто злоумышленники просят перечислить закрепительный платеж для подтверждения карты и перечисления бонусов, а затем пропадают, отметили в Сбербанке.

А вот новый старый развод, про который Сбербанк не рассказал.