«Налоговый кошелек» вовремя ничего не списал?

В редакцию «Клерка» пришла очередная жалоба на сервис ФНС от нашего постоянного читателя Андрея из Новосибирска.

Андрей, поддавшись рекламе Единого налогового платежа физического лица, заранее перечислил в сервис «Налоговый кошелек» сумму, достаточную для уплаты налогов (транспортный и имущественный) за 2019 г.

Вчера решил проверить, как списались деньги.

«В итоге обнаружил надпись «срок уплаты истек, оплатите сейчас» (красным шрифтом) и несписанную сумму в налоговом кошельке. В «Налоговом кошельке» естественно отсутствует кнопка «оплатить», из него можно вынуть деньги только обратно на свой банковский счет. Сижу, пишу обращение к налоговому органу. Как это все-таки достало».

Возможно, к 7 декабря сумма спишется сама. Все-таки налоговики предупреждали, что сообщат о принятом решении о зачете суммы в течение пяти дней со дня наступления установленного срока уплаты налогов.

Напомним, что люди к тому же обнаруживают у себя задвоенные суммы налогов – в личных кабинетах сбой.