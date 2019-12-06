«Налоговый кошелек» вовремя ничего не списал?

В редакцию «Клерка» пришла очередная жалоба на сервис ФНС от нашего постоянного читателя Андрея из Новосибирска.
Андрей, поддавшись рекламе Единого налогового платежа физического лица, заранее перечислил в сервис «Налоговый кошелек» сумму, достаточную для уплаты налогов (транспортный и имущественный) за 2019 г.
Вчера решил проверить, как списались деньги.
«В итоге обнаружил надпись «срок уплаты истек, оплатите сейчас» (красным шрифтом) и несписанную сумму в налоговом кошельке. В «Налоговом кошельке» естественно отсутствует кнопка «оплатить», из него можно вынуть деньги только обратно на свой банковский счет. Сижу, пишу обращение к налоговому органу. Как это все-таки достало».
Возможно, к 7 декабря сумма спишется сама. Все-таки налоговики предупреждали, что сообщат о принятом решении о зачете суммы в течение пяти дней со дня наступления установленного срока уплаты налогов.
Напомним, что люди к тому же обнаруживают у себя задвоенные суммы налогов – в личных кабинетах сбой.