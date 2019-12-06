ЦБ потратит 15 млн рублей на ролики о том, зачем он есть

ЦБ РФ проводит тендер на создание документального фильма и видеороликов о себе. Цена контрактов — почти 15 млн рублей. Цель — показать работу регулятора изнутри. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Закупка разбита на два лота:

• первый включает создание четырех видеороликов о Банке России (стоимость— 6,935 млн рублей),

• второй — съемку документального фильма о Центробанке (цена — 7,995 млн рублей).

Темами видеороликов предположительно станут инфляция, ключевая ставка, национальная платежная система, кибербезопасность и расчетно-кассовой центр Центробанка. Но темы еще могут быть скорректированы.

Хронометраж документального фильма должен составить 15 минут. Там речь будет идти о работе Банка России, «который обеспечивает финансовую стабильность в стране, регулирует деятельность банковской системы, защищает права потребителя финансовых услуг».

И видеоролики, и фильм должны быть готовы к середине 2020 года. Их будут распространять в соцсетях, на YouTube, сайте банка, мероприятиях и музейных экспозициях регулятора, а также в школах на уроках по финансовой грамотности.

Подать заявку можно до 16 декабря, итоги тендера подведут в феврале 2020 года. Благодаря новому контенту ЦБ надеется показать работу банка изнутри, сформировать лояльное отношение россиян к работе регулятора, а также привлечь внимание к важным финансовым вопросам.

Помните, всего 10 млн рублей ЦБ потратил за одни сутки на никому не нужный День открытых дверей. А тут фильмы, считай, искусство. На него и 15 млн не жалко.

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