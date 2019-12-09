ПФР пригрозил прекращением выплаты пенсий

Пенсионный фонд пояснил, зачем 80-летних приглашают отметиться и почему им могут прекратить выплату.

Пожилых граждан старше 80 лет приглашают лично явиться в отделение Пенсионного фонда, чтобы они подтвердили свое право на получение пенсии. И вот ПФР объяснил для «РГ», зачем нужны личные явки, ведь речь идет о людях, которым зачастую даже передвигаться сложно.

Как выяснилось, возраст пенсионера тут особого значения не имеет. Проверяют пенсионеров, которые не получают деньги лично.

Дело в том, что оформить выплату можно разными способами: например, в городах граждане чаще всего используют перевод на банковскую карту, а в сельской местности удобнее получать пенсию наличными из рук почтальона. Есть и такая форма, как выплата пенсии по доверенности – когда деньги получает другой гражданин.

Именно в этом случае закон «О страховых пенсиях» требует от пенсионера подтверждать раз в год факт своей регистрации по месту получения средств.

«Пенсионер должен хотя бы раз в год лично получить деньги либо обратиться в территориальный орган ПФР. Подобная норма направлена на предотвращение случаев незаконного получения средств», – пояснили в Пенсионном фонде.

Такие случаи действительно бывают: человек умер, а его родственники продолжают получать его пенсию.

«При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии. Иногда по прошествии года такого подтверждения не поступает, поэтому начинает действовать технологическая приостановка выплат, – уточнили в ПФР. – В этом случае пенсионеру направляется уведомление для разрешения ситуации».

Кстати, требование обязательно явиться в местное отделение фонда – это не единственный возможный способ заявить о себе.

«Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому», – сказали в ПФР.

Кстати, правило такого же, по сути, подтверждения действует и в отношении пенсионеров, проживающих за рубежом. Они также должны раз в год (например, приезжая проведать родственников) не забыть зайти в отделение ПФР или «отметиться» в консульстве или диппредствительстве России в стране, где они проживают.