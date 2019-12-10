Вот сколько человек не платят с зарплаты НДФЛ

Не платят налоги с зарплат около 13 миллионов человек или 18 процентов трудоспособного населения. Четверть трудовых доходов граждан не видны для государства. К такому выводу пришли специалисты агентства «Национальные кредитные рейтинги», пишет РБК.
Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов. При этом если все черные зарплаты перевести в белые, то государство смогло бы снизить ставку НДФЛ с 13 до 11 процентов практически без потерь.
Эксперты отмечают, что в основном люди с черными зарплатами работают в сферах услуг, ремонта и мелкого производства. Государство вряд ли сможет вывести все 13 миллионов из тени, поскольку просто не обладает необходимыми стимулами или мерами административного воздействия, считают они.
«Любые попытки установить контроль над выплатами через банковскую систему приведут к обналичиванию всех расчетов в этой сфере», — указывают экономисты.Оценка количества россиян, которые получают черные зарплаты, проводилась на основании данных Росстата о работающем населении и ФНС о зарплатах, с которых уплачен НДФЛ. В результате было установлено, что, по данным налоговиков, численность работающих россиян на 22 процента меньше, чем по данным службы статистики — 58,9 миллиона человек против 72,3 миллиона. При этом средняя зарплата в стране, по версии ФНС, на 25 процентов ниже, чем по данным Росстата.
«Приблизительно те же цифры констатировались год назад: в столицах не платят налоги до четверти занятых, в регионах - порядка 12%, а в целом по стране в сером секторе так или иначе задействованы 18% населения.
Налоговый террор бесполезен хотя бы потому, что у государства нет необходимых ресурсов, а пойманные рыбки будут столь малы, что не оправдают никаких затрат на их вылов. Остаётся решать вопрос полюбовно.
В следующем году режим самозанятых по ставке 4% будет распространён на всю страну. Будьте готовы к тому, что государство для решения проблемы пенсионных накоплений предложит ежегодно и сугубо добровольно отчислять самозанятым некую фиксированную сумму в ПФР. Скажем, 29 тыс рублей в год, как у ИП. Иначе социальная пенсия, и не плачьте - это был ваш выбор.
Других вариантов у властей нет. Во-первых, серый сектор есть во всем мире, в наиболее фискально продвинутых странах он составляет в пределах 10% ВВП. Во-вторых, неучтенные доходы были даже во времена СССР, причём, как в денежной (например, репетиторство или сантехнические работы), так и в натуральной (бутылка) форме. В-третьих, в России статус самозанятых не предполагает какого-либо общения с государством: налоги считаются и платятся через мобильное приложение, а декларирования не требуется», – прокомментировал результаты исследования экономист Никита Кричевский.