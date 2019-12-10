QIWI запустили B2B-сервис по выплатам самозанятым

Компания QIWI объявила о том, что запустила решение «Выплаты самозанятым» для тех компаний, которые используют услуги самозанятых как альтернативу штатным сотрудникам.

Сервис позволяет проверить регистрацию физического лица в ФНС в качестве самозанятого и провести моментальные выплаты на банковские карты и QIWI Кошелек.

Благодаря интеграции решения от QIWI, компании из различных индустрий смогут проверить статус человека в ФНС по ИНН, делать выплаты по платежным данным, которые предоставили самозанятые, и получать закрывающие документы по факту оплаты и оказания услуги. Люди же смогут с помощью сервиса встать на учет в ФНС и зарегистрировать свой доход.