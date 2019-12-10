Диспансеризация во время отпуска: что об этом думает Роструд

Согласно статье 185.1 ТК работники при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на 1 рабочий день 1 раз в 3 года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Предпенсионеры освобождаются от работы на 2 рабочих дня 1 раз в год.

А что если сотрудник прошел диспансеризацию во время отпуска? Разъяснение но этому поводу дал Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф» и включил его в июньский обзор, опубликованный сегодня.

По мнению Роструда, работодатель обязан оплатить прохождение работником диспансеризации в размере его среднего заработка. Однако продлевать ежегодный оплачиваемый отпуск в связи с прохождением диспансеризации работодатель не обязан.

При этом трудинспекторы не пояснили, каким образом работодатель должен повторно оплатить день, который уже оплачен по среднему заработку как день отпуска.

Как известно, СДЗ для расчета отпуска и для остальных случаев считается по-разному.

Кроме того, если отпуск не продлевается, то оплата этого отпускного дня еще и как дня диспансеризации представляется несколько странной.

Напомним, для прохождения диспансеризации работники имеют право на освобождение от работы. В данном случае сотрудник уже был свободен.

Возможно, давая такую консультацию, Роструд несколько погорячился в части оплаты дня диспансеризации во время отпуска.