Шесть регионов установили 31 декабря выходным днем

Шесть регионов страны перенесли рабочий день со вторника, 31 декабря, на последнюю субботу года – 28 декабря.

В частности, такое решение приняли власти Карачаево-Черкесии, Крыма, Ставрополья, Псковской, Томской и Кировской областей.

Все началось с идеи губернатора Томской области подарить женщинам-госслужащим выходной: мол, им еще салаты резать.

Инициативу стали обсуждать по всей стране. Частный бизнес решает сам. Например, ретейл по традиции не закрывается до вечера, ведь люди могут до последнего откладывать покупку подарков и угощений на стол.

Ранее депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о введении выходного дня 31 декабря на территории всей страны. Однако Минтруд объяснил, что реализовать это в уходящем году уже невозможно — только в следующем.

Мэр Москвы Сергей Собянин также высказался по теме: 31 декабря 2019 года в столице будет рабочим.