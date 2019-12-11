Перепишут проект закона о менее болезненной потере права на УСН

«Опора России» направила в МЭР письмо с критикой законопроекта о переходном периоде при потере права на УСН.

Напомним, законопроект вводит новый переходный налоговый режим для субъектов МСП, утративших право на применение УСН, в случае если максимальный размер выручки субъекта МСП находится в пределах от 150 млн до 200 млн рублей и (или) средняя численность работников — от 100 до 130 человек. В проекте закона также предлагается увеличение налоговых ставок. Налоговую ставку для УСН «доходы» предлагается поднять с 6 до 8 %, а для УСН «доходы минус расходы», — с 15 до 20 %.

Как отметили в «Опоре России», увеличение порога применения УСН со 150 до 200 млн является незначительным и не учитывает задачи акселерации, прописанные в нацпроекте МСП. «Опора России» предлагала повысить порог вдвое — до 300 млн с сохранением действующих налоговых ставок.

«Мы не поддерживаем законопроект в редакции Минфина. Увеличение налоговых ставок более чем на 30 % существенно повлияет на представителей этого сегмента экономики в условиях рецессии и уменьшения количества компаний МСП за год на 118 000», — заявил Владислав Корочкин, первый вице-президент организации.

По мнению Минэкономразвития, также не поддержавшего законопроект Минфина, предлагаемая налоговая ставка слишком высокая, и порог по УСН нужно поднимать более значительно по сравнению с тем, что было предложено Минфином.

Так, Минэком предлагалось для переходного налогового режима установление предельных размеров выручки до 250 млн рублей и ССЧ до 200 человек, снижение предложенных Минфином налоговых ставок для переходного режима с 20 до 16 % и с 8 до 7 %. Также предлагалось предусмотреть возможность для субъектов МСП становиться плательщиками УСН, если они удовлетворяют критериям переходного периода.

Планируется, что разногласия по вопросу о переходном налоговом спецрежиме для МСП должны быть сняты в результате готовящегося совещания на уровне министров с участием ведущих бизнес-объединений.