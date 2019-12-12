Когда НКО может не облагать пожертвования налогом на прибыль

На основании пункта 2 статьи 251 НК при формировании налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются целевые поступления, полученные некоммерческими организациями на осуществление уставной некоммерческой деятельности, по перечню таких поступлений, определенному данным пунктом статьи 251 НК.

К таким целевым поступлениям отнесены, в частности, пожертвования, признаваемые таковыми в соответствии с ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 582 ГК пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях. Пожертвования могут делаться гражданам, лечебным, воспитательным учреждениям, учреждениям социальной защиты и другим аналогичным учреждениям, благотворительным, научным и образовательным учреждениям, фондам, музеям и другим учреждениям культуры, общественным и религиозным организациям, иным НКО в соответствии с законом, а также государству и другим субъектам гражданского права, указанным в статье 124 ГК.

Таким образом, если пожертвование некоммерческой организации отвечает требованиям ГК (в том числе в части направленности деятельности указанных учреждений на достижение общеполезных целей) и при этом соблюдаются условия, установленные в подпункте 1 пункта 2 статьи 251 НК, то доход в виде указанного пожертвования не учитывается при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

В противном случае полученные средства признаются доходом налогоплательщика, учитываемым в целях налогообложения прибыли.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-07/92565 от 28.11.2019.