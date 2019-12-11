Девять списаний со счетов за один налоговый долг

Люди не прекращают жаловаться на чрезмерную активность судебных приставов в попытках взыскать долги граждан через банки. Все чаще приходят сообщения об очевидных ошибках исполнителей. И пока не совсем понятно, пытается ли кто-то решить эту проблему, пишет Business FM.
Стало известно о повторном и возмутительном списании. Виталий из Санкт-Петербурга имел задолженность по налогам в 19 тысяч рублей. 8 ноября он узнал о начале судебного производства по этому долгу, 11 ноября вышеуказанную сумму списали сразу с девяти счетов Виталия в трех банках. Два счета в Сбербанке, три в Райффайзенбанке и четыре в Альфе-банке — один рублевый и три валютных. Причем на счету в фунтах стерлингах денег у него не было, и приставы вогнали Виталия в технический овердрафт на 200 фунтов.
По словам юристов, это абсолютно незаконно. Приставы имеют право взыскивать только собственные средства граждан. Кредиты, овердрафты — все это деньги банка. Но и это не единственная претензия Виталия к приставам.
«Восьмого числа стартанули производства. Соответственно, по закону судебных приставов у меня есть пять дней на добровольное погашение задолженности после получения уведомления в должной форме. Восьмое — это пятница, 11-го, в понедельник, у меня уже списали все по всем счетам. Соответственно, думаю, что документы формально даже в канцелярию не поступили, если вообще были напечатаны на бумажных носителях».В ситуациях со множественными списаниями люди часто обвиняют банки. Но на самом деле кредитные организации ни при чем. Они не имеют права отказать приставам. Те присылают запрос: у вас есть такой клиент? Ответ да? Тогда дальше идет, по сути, приказ — спишите с него вот такую-то сумму.
Алексей Карпенкоадвокат, старший партнер компании Forward Legal: «Должно быть это последовательно, то есть он высылает, например, исполнительный лист в первый банк. Если первый банк заплатил три тысячи, вопрос решен. Если первый банк заплатил, там был остаток, например полторы тысячи, то, соответственно, сумма долга уменьшается, и он направляется в следующий банк. Только требование уже не на три тысячи, а на полторы, потому что полторы он уже получил. И так последовательно идет, пока не накопится вся сумма. Но так никто не делает, потому что приставы и так завалены работой, у них огромное количество дел в производстве. Соответственно, если каждый раз уменьшать сумму, переписывать документы и делать это последовательно, это в геометрической прогрессии увеличит количество времени, которое на это надо потратить. Естественно, никто не хочет этим заниматься. Определили шесть банков, запулили во все шесть исполнительный лист на одну и ту же сумму. Сколько списали, столько и списали, потом разберемся — вот такая логика».Виталий в итоге вернул деньги. На это у него ушло около месяца.