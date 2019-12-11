Девять списаний со счетов за один налоговый долг

Люди не прекращают жаловаться на чрезмерную активность судебных приставов в попытках взыскать долги граждан через банки. Все чаще приходят сообщения об очевидных ошибках исполнителей. И пока не совсем понятно, пытается ли кто-то решить эту проблему, пишет Business FM.

Стало известно о повторном и возмутительном списании. Виталий из Санкт-Петербурга имел задолженность по налогам в 19 тысяч рублей. 8 ноября он узнал о начале судебного производства по этому долгу, 11 ноября вышеуказанную сумму списали сразу с девяти счетов Виталия в трех банках. Два счета в Сбербанке, три в Райффайзенбанке и четыре в Альфе-банке — один рублевый и три валютных. Причем на счету в фунтах стерлингах денег у него не было, и приставы вогнали Виталия в технический овердрафт на 200 фунтов.

По словам юристов, это абсолютно незаконно. Приставы имеют право взыскивать только собственные средства граждан. Кредиты, овердрафты — все это деньги банка. Но и это не единственная претензия Виталия к приставам.

«Восьмого числа стартанули производства. Соответственно, по закону судебных приставов у меня есть пять дней на добровольное погашение задолженности после получения уведомления в должной форме. Восьмое — это пятница, 11-го, в понедельник, у меня уже списали все по всем счетам. Соответственно, думаю, что документы формально даже в канцелярию не поступили, если вообще были напечатаны на бумажных носителях».

В ситуациях со множественными списаниями люди часто обвиняют банки. Но на самом деле кредитные организации ни при чем. Они не имеют права отказать приставам. Те присылают запрос: у вас есть такой клиент? Ответ да? Тогда дальше идет, по сути, приказ — спишите с него вот такую-то сумму.

Алексей Карпенкоадвокат, старший партнер компании Forward Legal: «Должно быть это последовательно, то есть он высылает, например, исполнительный лист в первый банк. Если первый банк заплатил три тысячи, вопрос решен. Если первый банк заплатил, там был остаток, например полторы тысячи, то, соответственно, сумма долга уменьшается, и он направляется в следующий банк. Только требование уже не на три тысячи, а на полторы, потому что полторы он уже получил. И так последовательно идет, пока не накопится вся сумма. Но так никто не делает, потому что приставы и так завалены работой, у них огромное количество дел в производстве. Соответственно, если каждый раз уменьшать сумму, переписывать документы и делать это последовательно, это в геометрической прогрессии увеличит количество времени, которое на это надо потратить. Естественно, никто не хочет этим заниматься. Определили шесть банков, запулили во все шесть исполнительный лист на одну и ту же сумму. Сколько списали, столько и списали, потом разберемся — вот такая логика».

Виталий в итоге вернул деньги. На это у него ушло около месяца.