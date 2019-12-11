О чем налогоплательщик обязан извещать налоговиков

О чем налогоплательщик обязан извещать налоговый орган? Ответ на этот вопрос дало Управление ФНС по Санкт-Петербургу

Налогоплательщики - физические лица обязаны уведомлять налоговые органы, в частности о наличии у них объектов недвижимого имущества и транспортных средств.

Граждане уплачивают транспортный налог, земельный налог и налог на имущество физических лиц на основании налогового уведомления, направляемого налоговыми органами. Направляется оно не позднее 30 дней до наступления срока платежа.

Если в направленном уведомлении не указано имеющееся у налогоплательщика недвижимое имущество или транспортное средство, признаваемое объектом налогообложения, и налогоплательщик никогда не получал уведомление в отношении них, то налогоплательщик обязан сообщить в налоговый орган о наличии у него таких объектов в срок до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Сообщать о наличии объектов недвижимого имущества или транспортных средств необходимо однократно в любой налоговый орган. Сообщение можно представить в налоговый орган лично, направить по почте заказным письмом, передать в электронной форме, в частности через личный кабинет налогоплательщика, а также через МФЦ, с приложением копий правоустанавливающих документов на объекты.

Сообщать в налоговый орган о наличии объектов недвижимого имущества или транспортных средств не требуется, если ранее налогоплательщик получал налоговое уведомление в отношении этих объектов или если налоговое уведомление не получено в связи с предоставлением налоговой льготы.