Не запостил – не было. Инспекция добывает доказательства в соцсетях

Компания провела несколько сделок с контрагентами, но инспекция заподозрила, что сделки фиктивны. Все как обычно: расходов на канцелярию, ЖКХ, аренду и интернет нет, налоги платятся по минимуму, зато через счета компаний проходят крупные суммы. К тому же, один из контрагентов получил заказ от налогоплательщика на 60 млн рублей, едва зарегистрировавшись.

Инспекция назначила выездную, собрала доказательства своей правоты и начислила компании 40,8 млн рублей налогов, пеней и штрафов.

В этом деле есть один интересный момент, выделяющий его из множества подобных дел: когда директор продолжал настаивать, что он знаком с руководителем контрагентов лично, инспекторы представили ему фото директора одного из этих контрагентов. Директор не узнал на фото женщину, с которой он, по его словам, был лично знаком.

Важный момент: фото было со страницы Вконтакте. Но как инспекторы узнали, что страница принадлежит именно директору спорного контрагента? По дате рождения и по тому факту, что на одном из фото женщина держала в руках торт с логотипом компании. Суды поддержали инспекцию.

Вот статья о том, что инспекция смотрит аккаунты руководителей и учредителей компания в соцсетях. Описанная выше практика — ещё одно тому подтверждение.