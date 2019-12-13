Что если ПФР по ошибке считает человека мертвым

В Камчатском крае местный житель лично пришел за пенсией после того, как Пенсионный фонд получил информацию о его смерти и перестал начислять выплаты. В региональном управлении фонда мужчине сразу же выплатили все долги.

«Пенсионер пришел в управление, где был составлен акт о личной явке», — сообщил ТАСС представитель ведомства.

По его словам, от доставочной организации 24 сентября пришел отчет о том, что одному из пенсионеров не зачислена выплата в связи с его смертью. Сотрудник пояснил, что в подобных случаях выплаты пенсии приостанавливаются до выяснения обстоятельств. На проверку отводится полгода.

В Пенсионном фонде не смогли прокомментировать, откуда у доставляющего пенсию банка появилась информация о смерти пенсионера. К моменту его обращения долг накопился за два месяца.

Ранее мы писали, что Пенсионный фонд ждет на личный прием раз в год пенсионеров, за которых пенсию по доверенности получает другой гражданин. Пенсионерам надо лично подтверждать место своей регистрации. В противном случае они будут лишены выплат.