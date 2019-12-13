Банк «Точка» предсказывает блокировки счетов от ФНС

Банк «Точка» теперь может предсказывать блокировки по счету клиента в ближайшие три месяца от ФНС, пишет Банки.ру.

Для этого специалисты по машинному обучению создали соответствующий алгоритм. Так, если вероятность блокировки превышает 80%, клиенту сообщают об этом по e-mail и дают рекомендации, которые помогут избежать проблем со счетом. Предпринимателей, попавших в группу риска, просят использовать имеющееся время, чтобы исправить возможные недочеты.

Для устранения риска блокировки по счету предпринимателям дают конкретные советы и высылают чек-лист. Уточнить наличие долгов и оплатить их можно в онлайн-бухгалтерии «Точки».