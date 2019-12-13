Появилась новая причина для отказа в выдаче патента

https://www.klerk.ru/buh/news/493602/#comment__769607
В ПФР данные о том, когда принят, когда уволен. А о том, что он прошел карьеру от продавца до дир...
А где же сейчас в ПФР сведения хранятся, если периодически теряются? Или заявление Антона Дроздов...
Спасибо. При распечатывании и в 6дн и в 5дн в мае всесто 7числа стоит 5...
Митяй, да мы вас любим ваще. Клерк без вас, как детсад без нянечки...
они сейчас про стаж для досрочного выхода и льгот (врачи, учителя, сельская местность, шахтеры и ...
Ну что вы так плохо обо мне думаете. Детям денег, удачи в делах да благополучия! Внукам - здоровь...
Почему-то везде пишут о возможности выбора между "бумажной" и электронной трудовой книжкой. А вед...
Ржунемогу:) ни как с однодневками связались!!!! Тех кого официально мочат, а не официально поддер...
Так написано же про взносы в статье.
и как Вы делите продажи между УСН и ЕНВД?
Не, берут еще как. 726 студентов с мая
Ну и заголовок. С непривычки даже начал в тексте новости искать известный ник! Ну или два....
Щедрые? :)) да ладно... не берут, вот и вся щедрость :)
Тот же вопрос? зачем он тогда нужен?
Ну конечно, панацеи и нет. Но это более объективно. В любом случае, налоговые риски собственнику ...
Ну это было бы слишком. И с материалами, я считаю, несправедливо в УСН. Купил и сразу на расход, ...
Действительно, сплошь и рядом
лично я сталкиваюсь с таким незначительным минусом как легкое торможение иногда. Порой в облачной...
Большие штрафы ведут к тому что бы проверяющие на местах зарабатывали...
Проект от Справедливой России.У нас принимают только от первых лиц. Остальные просто пиарятся...
присоединяюсь к ожидающим официальных комментариев по фиксированным взносам. сейчас нежданно-нега...
А причем тут Саакян и письма Минфина? Если ИП без мозгов, то ему и место в суде. Там его покупате...
Лучше бы сделали принятие в расходы товаров, как материалы. Больше пользы было, и упрощения дебил...
Экспертиза не панацея. Найти недочеты и ошибки в бухучете, которые не ведут ни к каким последстви...
зато сам прибег тут же, и вызывать не надо)
они насчитают, дааа, только разреши, замучаешься бегать пояснять и доказывать. что неправильно...
а всегда ли нужны эти исправления? Вот как послушаешь, все прошлые такие поголовно безграмотные, ...
НатальяС, У меня те же вопросы :)
Да это будет тюрьма без прутьев. Намерения хорошие, что бы все было прозрачно все платили налоги,...
Внутренний аудит работает только в больших, очень больших организациях, когда сотрудники никак не...
Часто наблюдала очень душевные расставания, когда бухгалтеров искренне благодарили и давали хорош...
В том, что не нужно вешать на себя чужие косяки- прав 100%. Но тут важно достучаться до собственн...