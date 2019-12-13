Появилась новая причина для отказа в выдаче патента

У индивидуальных предпринимателей идет «сезон» подачи заявлений на получение патентов. И, как оказалось, появились новая проблема, которая может привести к спорам с налоговиками.

Дело в том, что региональные законодатели получили дополнительные права на ограничение применения патентной системы налогообложения на своей территории. В частности, ограничения по площадям и другим объектам, сдаваемым в аренду.

Вот из-за этих новых правил и возникла проблема у индивидуального предпринимателя из Красноярского края. Подробности в статье «ИП отказывают в выдаче патентов из-за новых ограничений в ПСН».