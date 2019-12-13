ПФР предупредил о рисках потерять весь стаж из-за электронных трудовых книжек

Электронные трудовые книжки, на которые планируют перевести россиян, будут защищены от утери сведений о трудовом стаже, например, в случае компьютерного сбоя. Базы данных лицевых счетов ежедневно, еженедельно, ежемесячно и раз в год сохраняют на специальные носители, рассказали в Пенсионном фонде.

«Электронная трудовая книжка не может случайно потеряться. Сведения о трудовой деятельности хранятся в системе Пенсионного фонда, которая соответствует всем требованиям по приему, хранению и обработке персональных данных. Для этого применяется самое современное оборудование, использование которого одобрено и рекомендовано регуляторами в области защиты информации. Гораздо чаще люди теряют бумажные трудовые книжки», — рассказал председатель Правления ПФР Антон Дроздов.

В случае утери данных их можно будет восстановить.

Закон об электронных трудовых книжках вступит в силу в январе 2021 года. Работники в 2020 году должны будут подать заявление о переходе или отказе от перехода на цифровую трудовую книжку.