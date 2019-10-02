Все про электронные трудовые книжки с 2020 года

С 2020 года в России планируется ввести электронную трудовую книжку, которая обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям откроет новые возможности кадрового учета.

На сайте ПФР создана специальная страница для просвещения россиян на тему внедрения электронных трудовых книжек.

Проекты

Три законопроекта на тему электронной трудовой книжки недавно приняты Госдумой в первом чтении.

№ 748684-7 О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде);

№ 748744-7 О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»;

№ 748758-7 О внесении изменений в КоАП в части установления административной ответственности за нарушение работодателем сроков представления сведений о трудовой деятельности либо за представление неполных и (или) недостоверных сведений.

Дата второго чтения пока не назначена.

Плюсы

Преимущества электронной трудовой книжки

удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности;

минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой деятельности;

дополнительные возможности дистанционного трудоустройства;

снижение издержек работодателей на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек;

дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без дополнительного документального подтверждения;

использование данных электронной трудовой книжки для получения государственных услуг;

новые возможности аналитической обработки данных о трудовой деятельности для работодателей и госорганов;

высокий уровень безопасности и сохранности данных.

Даты перехода

Формирование электронных трудовых книжек россиян должно начаться с 2020 года. Для всех работающих граждан переход к новому формату сведений о трудовой деятельности добровольный и будет осуществляться только с согласия человека.

Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 2021 года. У таких людей все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

Остальные граждане в течение 2020 года смогут подать заявление работодателю в произвольной форме о сохранении бумажной трудовой книжки. В этом случае работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную версию.

Россияне, которые до конца 2020 года не подадут заявление работодателю о сохранении бумажной трудовой книжки, получат ее на руки. Сведения об их трудовой деятельности начиная с 2021 года будут формироваться только в цифровом формате.

Что там будет

Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень сведений, которые учитываются в бумажной трудовой книжке:

место работы;

периоды работы;

должность (специальность, профессия);

квалификация (разряд, класс, категория, уровень квалификации);

даты приема, увольнения, перевода на другую работу;

основания прекращения трудового договора.

Как получить данные из своей книжки

Сведения из электронной трудовой книжки можно будет получить через личный кабинет ПФР, а также на портале госуслуг.

Информацию из электронной трудовой книжки можно будет получить также в бумажном виде, подав заявку:

у работодателя (по последнему месту работы);

в территориальном органе ПФР;

в МФЦ.

Что делать работодателям

С 1 января 2020 года вводится обязанность для работодателейпредставлять в ПФР сведения о трудовой деятельности, на основе которых будут формироваться электронные трудовые книжки россиян.

Передача сведений будет реализована в рамках существующего формата взаимодействия компаний с ПФР.

В связи с введением электронных трудовых книжек работодателям подлежит письменно проинформировать работников о соответствующих изменениях в трудовом законодательстве и праве работников сохранить бумажную трудовую книжку.

При необходимости работодателям также предстоит провести работу по изменению локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность организации, внести изменения в соглашения и коллективные договоры.

Начиная с 1 января 2021 года в случаях приема на работу или увольнения сведения о трудовой деятельности должны будут представляться организацией-работодателем в ПФР не позднее рабочего дня, следующего за днем издания документа, являющегося основанием для приема на работу или увольнения.

А если вдруг сбой в системе?

Этого не может быть, утверждает ПФР.

Информационная система ПФР аттестована в соответствии с действующим законодательством в области защиты персональных данных. Многолетний опыт показывает высокий уровень защищенности информационных систем Пенсионного фонда. Сбой или взлом с последующим изменением или уничтожениям данных практически невозможны. Информация лицевых счетов фиксируется в распределенных системах хранения, что исключает риск потери данных.