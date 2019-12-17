Как учитываются расходы по организации форумов

В соответствии с пунктом 1 статьи 252 НК расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные налогоплательщиком.

Статьей 264 Кодекса установлен перечень прочих расходов. Он, в частности, включает в себя:

представительские расходы, связанные с официальным приемом и обслуживанием представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях установления и поддержания сотрудничества;

расходы на рекламу производимых (приобретенных) и (или) реализуемых товаров (работ, услуг), деятельности налогоплательщика, товарного знака и знака обслуживания, включая участие в выставках и ярмарках;

другие виды расходов.

Учитывая изложенное, расходы, возникающие при организации форумов, отражаются в налоговой базе для целей налогообложения прибыли исходя из применяемых к ним положений главы 25 НК. При этом учет таких расходов зависит от соответствия их критериям, установленным статьей 252 НК.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-03-06/1/93894 от 03.12.2019

Что касается НДФЛ, то по общему правилу оплата за физлиц (в том числе иностранных физлиц), участвующих в различных мероприятиях, проводимых организацией, стоимости проживания в месте проведения мероприятий является их доходом, полученным в натуральной форме.

Суммы такой оплаты, производимой организацией, включаются в налоговую базу п НДФЛ указанных физлиц.