Два основных места работы по двум трудовым книжкам: что за это грозит

Бывает, что человек работает в двух организациях одновременно по двум трудовым книжкам. В обеих фирмах он числится по основному месту работы.

Чтo в этой ситуации гpoзит работнику и какую ответственность понесет работодатель? Ответ на этот вопрос дал Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф».

Нормами действующего законодательства не предусмотрено наличие у работника двух действующих трудовых книжек. Законом не предусмотрена также возможность работника работать у нескольких работодателей по основному месту работы.

Роструд предлагает работодателям следующее:

Работодатель обязан урегулировать трудовые отношения с работником, приведя условия трудового договора в соответствие с нормами ТК. Один из работодателей должен предложить работнику перейти на работу на условиях совместительства путем изменения условий трудового договора, либо прекратить трудовые отношения с другим работодателем.

Каким образом работодатель должен выполнить эту обязанность и что делать, если сотрудник ответит отказом, Роструд не разъяснил. Но отметил, что оснований для увольнения работника по инициативе работодателя в данном случае не имеется.

Ответственности для работника в описанной ситуации не установлено.

Работодатель также не будет привлечен к административной ответственности при наличии у него трудовой книжки работника и отсутствии информации о наличии второго основного места работы.

Это высказывание Роструда вызывает некоторое недоумение. Так как следуя этой логике, в случае, если работодатель обладает информацией о наличии еще одной основной работы у сотрудника, то он (работодатель) будет привечен к ответственности.