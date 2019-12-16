Сведения о награждениях не вносятся в электронную трудовую книжку

Предоставление информации о наградах в составе сведений электронной трудовой книжки не предусмотрено. Это связано с тем, что и сейчас различные льготы, которые предоставляются в связи с наличием наград, назначаются не на основе сведений из трудовой книжки. Для этого нужно предоставить государственную награду и документы к ней в соответствующий орган — орган соцзащиты, ПФР или другой.

Поэтому дополнять сведениями о награде трудовую книжку нет необходимости, заявил глава ПФР Антон Дроздов.

Кроме того, это лишняя нагрузка на работодателей. Трудовая книжка — это инструмент для учета стажа, а награды — для получения льгот.

Напомним, ранее в Госдуме предлагали включении в электронную трудовую книжку раздел о награждениях.

Этот раздел очень важен при переходе на другое место работы, ведь записи о поощрениях повышают престиж и репутацию кандидата в глазах потенциального работодателя, так что его следует вернуть, считает депутат от ЛДПР Дмитрий Савельев.

Мы провели опрос на эту тему и 83 % респондентов заявили, что этот раздел в электронной трудовой не нужен. В 21 веке такое неактуально.