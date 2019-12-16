ОТП банк спихивает клиентов в МФО

Участились жалобы от желающих получить кредит в ОТП банке.

Клиентам приходит уведомление о предодобрении, а в офисе банка им оформляют договор с аффлированной МФО. Все бы ничего, но проценты по договору достигают больше 50-100%.

Например, взяв кредит в 200 000 руб. в ОТП банке, клиент ушел с договором МФО под 49% и 147 000 на руках (минус страховка, комиссии и обязательные платежи).

В банке существует договоренность по разделению финансовых продуктов и товарных сегментов между ОТП банком и МФО ОТП Финанс. Также банк и МФО используют общие каналы продаж и базы заемщиков. В результате ОТП проводит разделение – «хороших» заемщиков – в банк, «плохих» – в МФО.

Создав в рамках финансовый группы МФО, ОТП переводит на нее часть плохих кредитов, очищая баланс, а также банк дает МФО кредит, на которые она выкупает у банка плохие долги.