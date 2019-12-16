ФНС эксплуатирует Деда Мороза

Налоговики на местах не могут добиться полной уплаты имущественных налогов, идут на любой креатив. Кто пряники раздает, кто Деда Мороза к процессу привлекает.

Вот инспекторы Башкортостана в рамках акции «В Новый год – без долгов по налогам!» внедрили в ряды Деда Мороза, который рассказывает налогоплательщикам об особенностях установки мобильного приложения «Налоги ФЛ» на смартфоны и гаджеты и корректной работе с ним.

Дедушка дежурит в крупных торговых центрах Уфы и других городах региона. Кроме того, Дед Мороз консультирует людей по вопросам налогообложения имущества и уплаты задолженности перед бюджетом.

«Налоги ФЛ» является аналогом Интернет-сервиса «Личный кабинет для физических лиц» сайта ФНС России и доступно для скачивания в App Store и Google Play пользователям смартфонов на платформах iOS и Андроид.

Для тех, кто с волшебником не встретится, напоминаем, что проверить информацию о задолженности по налогам и оплатить ее можно иными удобными способами:

• обратившись лично или через представителя в любой офис РГАУ МФЦ либо налоговую инспекцию;

• с помощью интернет-сервиса «Личный кабинет для физических лиц» сайта ФНС России;

• с помощью Портала госуслуг (www.gosuslugi.ru);

• через мобильные сервисы банков и платежные терминалы.

Кстати, из-за очередного сбоя, программа ФНС многим показывает налог в двойном размере.