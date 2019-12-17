Генпрокуратура за наш счет заказала гольф-кары на 3 млн рублей

Генеральная прокуратура РФ заказала себе два гольф-кара общей стоимостью чуть более 3 млн рублей. Информация о конкурсе на поставку двух электромобилей, используемых для перемещения по полям для гольфа, появилась на сайте госзакупок, пишет znak.com.

«Гольф-кары должны быть новыми, изготовленными не ранее 2019 года, с заводскими номерами, не иметь следов ржавчины и повреждений (царапин, вмятин и т. д.); крепление всего оборудования должно быть выполнено способом, исключающим его перемещение и создание помех водителю и пассажирам во время движения или в нештатных аварийных ситуациях», – говорится в контракте.

Заказ разместил начальник главного управления обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры – начальник управления специального и технического обеспечения Пронин В. Я. на основании личного приказа генпрокурора Юрия Чайки.

Генпрокуратура покупает гольф-кары Club Car Transporter Electric. Контракт был заключен 9 декабря этого года. С этого момента у поставщика – ООО «АГРО АЛЬЯНС» – есть 14 дней на его осуществление. Гольф-кар вмещает шесть человек, может проехать на одном заряде до 59 километров. Максимальная скорость – 27 километров в час.

В документе говорится, что контракт заключен «в целях обеспечения нужд Российской Федерации». Предполагается, что гольф-кары будут использоваться в ведомственном санатории в Ялте.

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