Бизнес требует изменить правила проведения медосмотров

На сайте РОИ опубликована инициатива, призывающая отменить приказ МЗСР № 302н от 12.04.2011, который содержит перечень опасных и вредных работ, при выполнении которых надо проходить медосмотр.

Например, пункты 14 и 15 приложения № 2 обязывают направлять на медосмотр вообще всех работников торговых организаций и общепита, даже тех, кто не имеет контакта с продуктами питания и покупателями - бухгалтеры, юристы, отдел кадра, и другие работники офисов, возмущается инициативный гражданин.

Проведение этих мероприятий для работодателей и работников затруднительно, особенно в сельской отдаленной местности, где ближайшие медицинские организации расположены далеко от места работы, отмечает автор инициативы.

Он пишет: «Государство не создало в полном объеме возможности для простого, четкого и быстрого прохождения медосмотров. Создан только бюрократический, избыточный, противоречивый приказ, который необходимо отменить и издать новый приказ».

Он требует издать новый приказ о медосмотрах, с учетом мнения бизнеса, международного опыта, современных данных про причинам профзаболеваний, оценке результатов профессиональных рисков. Также необходимо сократить перечень работ при которых проводится медосмотр, и законодательно ограничить стоимость медосмотра.

Напомним, ранее другой инициативный россиянин также предлагал вовсе отменить такие медосмотры, так как такая процедура унизительна. Между тем на данный момент в 2 раза больше голосов отдано против этой инициативы, чем за нее.

Ранее на нашем сайте был проведен опрос, большинство участников которого (81 %) отметили, что обязательные медосмотры в их нынешнем виде — сплошная профанация, а потому никакой пользы от них нет.

Между тем 9 % респондентов все же усмотрели в них пользу, так как это является проявлением заботы о здоровье сотрудников.

Еще столько же опрошенных считают, что такие принудительные медосмотры — это насилие над личностью и потому просто унизительно для работников.