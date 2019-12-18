Посыпались кадры из кабинета Гуцериева, где проходят обыски

В интернете появились фото следственных действий, которые проводятся в кабинете российского миллиардера Михаила Гуцериева.

Кадры с места обысков опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Ранее telegram-канал Mash сообщил, что сотрудники полиции и Следственного комитета приступили к обыскам в домах и офисах Гуцериева. По данным Mash, следственные действия проходили не только в квартире миллиардера, но и в 10 его компаниях. В СМИ отмечают, что правоохранители могли прийти к нему в связи расследованием дела о контрабанде нефти.

Сторона Гуцериева опровергла информацию о проведении обысков.

Михаил Гуцериев — российский бизнесмен-миллиардер, доктор экономических наук и поэт. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь» и другие компании. В августе семья Гуцериева возглавила список богатейших кланов России, по мнению издания Forbes. Общее состояние семьи оценивается в 5,65 млрд долларов.