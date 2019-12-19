На празднование Нового года люди все чаще берут микрокредиты

Люди в преддверии новогодних праздников начали активно брать микрозаймы на подарки своим родным и на развлечения в январские каникулы. Об этом свидетельствуют итоги исследования финансового маркетплейса «Юником 24».

«В ходе опроса среди потенциальных клиентов удалось выявить, что 45% не хватает денег на подарки, 40% – на новогодний стол, 10% – на развлечения и запланированные поездки в период праздников, 5% — на другие нужды», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные исследования.

Предполагается, что именно к Новому году будет взято около 30-40% всех декабрьских микрозаймов в России.

Ранее коллекторы заявили о том, что гражданам следует отказаться от оформления кредитов на подарки и развлечения в преддверии Нового года. С таким советом к россиянам, в частности, обратился член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Илья Чиркин. Коллектор отметил, что на декабрь традиционно приходится пик выдачи займов. При этом, часть кредитов берется на эмоциях, и люди не думают о том, как будут отдавать эти деньги.