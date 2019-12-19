Минтруд готовится к наплыву безработных на биржу труда

Число россиян, зарегистрированных на бирже труда, может вырасти до 900 тыс. человек к 2021 году. Это на 20% выше показателя 2019-го. Такие данные представлены в прогнозе Минтруда, с которым ознакомились «Известия».

В целом в 2019 году на бирже труда были зарегистрированы 750 тыс. человек, указано в документе. Если анализировать данные ежемесячных отчетов, видно, что на 1 декабря этот показатель был ниже – 665 тыс. человек, но в течение года число официальных безработных колебалось от 645 тыс. в ноябре до 818 тыс. в апреле. Речь идет о людях, состоящих на учете в государственных службах занятости, а не обо всех ищущих доходное занятие. Специалисты называют этот вид безработицы регистрируемой.

В Минтруде ожидают, что в следующем году число вставших на учет на бирже труда вырастет до 800 тыс. человек. В 2021-м оно увеличится до 900 тыс. человек, а в 2022-м сохранится на этом уровне. При этом чиновники Минтруда считают, что не безработных станет больше, а просто люди начнут искать новую работу чаще через именно государственную службу занятости, чем через знакомых или сайты трудоустройства. А это повод модернизировать службу.

Минимальное пособие по безработице в России составляет 1,5 тыс. рублей, максимальное – 8 тыс. рублей. С начала 2019 года изменились выплаты пособий: сейчас его можно получать до трех-шести месяцев (раньше – до года). У безработных, которым осталось пять лет до пенсии, максимальное пособие выше 11,3 тыс. рублей.