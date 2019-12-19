Самые эффективные интернет-банки для ИП без сотрудников

Markswebb выясняли, какие банки максимально удобные для ИП на упрощенке 6%, который выполняет всю работу сам и без чужой помощи готовит отчетность. Даже портрет такого ИП нарисовали: фитнес-инструктор, арендодатель, фрилансер, организатор мероприятий.

Получился вот такой рейтинг.

Большинство банков второй десятки предоставляют только услуги РКО: здесь клиенту не хватает инструментов для решения задач. Нет единой ленты операций, управления корпоративной картой, заказа справок и получения продуктов онлайн. Чат тоже отсутствует или работает с существенными ограничениями: не доступен 24\7, решает минимальное количество клиентских кейсов. В интерфейсе часто встречаются сложные для понимания пользователя бухгалтерские термины. Только единицы из них внедряют важные для ИП без сотрудников экосистемные сервисы: бухгалтерию для УСН 6% и управление закрывающими документами.

Банки топ-10 интуитивно понятны клиенту: у ИП есть множество возможностей, в которых легко разобраться. В этих сервисах можно быстро и удобно решить любую задачу по управлению финансами. Они отличаются продуманной и интуитивно понятной дизайн концепцией, благодаря чему клиенты, паттерны поведения которых близки к привычкам физлиц, легко ориентируются в интерфейсе.

Лучшие интернет-банки — Точка, Тинькофф Банк, Модульбанк — максимально автоматизируют для ИП на УСН 6% взаимодействие с государством, включая учет счетов в других банках при расчете сумм налогов и взносов через мультибанк, в онлайн-чатах решается максимальное число пользовательских кейсов, в том числе заказ продуктов. Например, для ИП, которые сотрудничают с зарубежными площадками, есть упрощенная процедура валютного контроля, благодаря которой клиент получает деньги быстро и без усилий.