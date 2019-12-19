Пресс-конференция Путина: в России не меньше экономических достижений, чем было в СССР

Во время пресс-конференции Президент Владимир Путин прокомментировал высказывание о том, что Россия живет на советском наследии.

«Что касается сегодняшнего дня, я этим людям, которые полагают, что ничего не поменялось, просто хочу буквально несколько слов сказать. Во-первых, 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности создано с 2000 года. Средний возраст машинного оборудования в перерабатывающей промышленности — 12 лет. Это о чем говорит? Это говорит о том, что сделано за последнее десятилетие», — сказал Путин.

«Советский союз был всегда покупателем зерновых... хочу напомнить, что сейчас Россия — самый крупный поставщик пшеницы», — продолжил российский президент.

По его словам, за постсоветский период было построено три новых аэропорта и 45 ВПП, 12 новых вокзалов, вдвое возросла протяженность федеральных трасс.

«Поэтому те, кто считает, что мы исключительно живем на старых, оставшихся нам от прежних поколений ресурсах и мощностях, глубоко заблуждаются», — резюмировал Владимир Путин.