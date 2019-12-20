Маркировка машин с 1 января: автомобилисты попали еще на 5-10 тыс. рублей побора

С 1 января 2020 года автовладельцы обязаны будут за свой счет наносить на кузов или раму машин специальную полицейскую маркировку в случаях, если идентификационные номера проржавели. Новое требование закреплено в постановлении правительства, которое подписал премьер Дмитрий Медведев, а также в законе о регистрации транспортных средств, пишет «Ъ».

Стоимость услуги пока неизвестна, эксперты предполагают, что промаркировать один автомобиль обойдется в 5–10 тыс. руб.

«Ъ» удалось ознакомиться с постановлением правительства от 12 декабря 2019 года, которым утверждены требования к «дополнительной маркировке транспортного средства и порядку ее нанесения». Документ подписан Дмитрием Медведевым, в ближайшие дни он будет опубликован.

Дополнительная (полицейская) маркировка — нововведение, заложенное в законе «О госрегистрации транспортных средств», вступающем в силу с 1 января 2020 года. Если в ходе проверки автомобиля сотрудниками ГИБДД выяснится (допустим, в ходе регистрационных действий), что заводские идентификационные номера на кузове или раме прочитать невозможно (например, из-за коррозии, ремонта, подделки, ежегодно регистрируются 8–10 тыс. таких случаев), автовладелец должен будет за свой счет нанести дублирующую маркировку. МВД, ссылаясь на опыт Белоруссии и Нидерландов, предлагало ввести подобную процедуру еще в 2015 году ведомственным приказом, в итоге было решено закрепить ее федеральным законом.

После выявления проблемы на «несъемные части» (раму, кузов и т. д.) автомобиля устанавливаются бирки, пломбы или печати (для исключения случаев мошенничества), затем документы на автомобиль отправляются в ОВД. Полиция отправляет машину в экспертно-криминалистический центр. Если криминала не выявлено, при этом есть возможность установить заводской номер рамы и двигателя, принимается решение о нанесении полицейской маркировки. Автовладельцу надо будет обратиться в орган по сертификации или аккредитованную испытательную лабораторию (таких организаций, по данным ГИБДД, в РФ чуть более сотни) или к любому заводу-изготовителю транспортных средств (более 750) при наличии там необходимого оборудования.

Компания должна иметь автоматический маркиратор стоимостью 300–400 тыс. руб. Номер наносится на раму или часть кузова в «легкодоступном для считывания месте». Пробелов между знаками быть не должно. Высота символов дублирующего номера — не менее 7 мм (для мотоциклов допускается 4 мм).

После нанесения маркировки нужно будет также внести изменения в паспорт транспортного средства и получить в ГИБДД новое СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства).

Вопрос о стоимости услуги для граждан остается открытым. Опрошенные «Ъ» эксперты оценили возможный разброс цен в 5–20 тыс. руб. Не исключено, что правительство впоследствии установит предельный тариф.