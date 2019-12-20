Люди хотят, чтобы их дети работали предпринимателями

83% относятся положительно к предпринимательству, а 63% посоветовали бы своему ребенку открыть собственное дело, говорится в исследовании РВК.

Респонденты также назвали причины, которые мешают им начать собственный бизнес: 74% не хватает денег, 65% пугают сложные административные процедуры, а 63% считают, что у них пока недостаточно знаний и умений.

По результатам опроса, 54% считают, что не стоит начинать свой бизнес, если есть риск провала. Для сравнения в США рисков боятся меньше – этот показатель там составляет всего 28%.

Больше всего активность проявляют молодые жители крупных городов: 86% человек в возрасте 18-30 лет считают, что избегать новых ситуаций не следует, 92% из них считают, что предпринимательство – хороший карьерный выбор.

В национальных республиках положительное отношение к предпринимательству встречается чаще, чем в регионах России. 41% жителей Северной Осетии, 34% жителей Республики Татарстан и 36% жителей Республики Саха планируют открыть свой бизнес в течение трех лет. Кроме того, опрос показал, что жители, например, Татарстана и Якутии ощущают не такую большую дистанцию от власти, как жители русскоязычных регионов России.