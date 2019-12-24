Банки вынуждены просто так раздавать деньги

Швейцарский эксперт Ив Бонзон из банка Julius Baer предрек реализацию концепции так называемых «вертолетных денег».

В теории это выглядит так — банки сами выдают средства гражданам (безвозмездно) для стимуляции потребительского спроса. Довольно странная и, на первый взгляд, невероятная мера может быть применена по причине замедления мировой экономики. В данном случае речь идет о тенденциях для развитых стран в 2020-2029 гг.

По словам эксперта, центробанки уже дошли до нулевых ставок и количественного смягчения, перенаправляя ликвидность в экономическую сферу. Бонзон считает, что в скором времени будут применены беспрецедентные меры, в частности, отрицательное налогообложение.

Все это нужно для стимулирования покупательской способности и повышения этой способности среди людей с меньшим доходом.

Сами «вертолетные деньги» могут пасть на плечи граждан как раз в форме отрицательного налогообложения — это может быть одноразовая налоговая субсидия за счет ЦБ, равная по сумме для каждого взрослого жителя. Бонзон отмечает, что этот инструмент именно разовый и никак не связан с постоянным базовым доходом (еще одной футуристической концепцией).

Идею «вертолетных денег» предложил в 1969 году нобелевский лауреат Милтон Фридман, сравнив ее с разбрасыванием купюр с вертолета — это нужно для увеличения инфляции и стимуляции экономики.

Кстати, если говорить о развитых странах, то в некоторых из них действительно есть нулевые и отрицательные ставки. К примеру, Банк Японии (-0,1%) или Европейский ЦБ (0%), так что идея не так уж и абсурдна.