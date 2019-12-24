Росфинмониторинг предупреждает о мошеннических письмах от имени ведомства

Росфинмониторинг предупреждает о рассылке мошеннических электронных писем с не принадлежащих Службе почтовых адресов вида info3@fedsfm.ru, info6@fedsfm.ru или схожих.

Такие почтовые ящики не принадлежат Федеральной службе по финансовому мониторингу и используются злоумышленниками, применяющими подменные доменные адреса с целью придания достоверного вида производимой рассылке.

Как правило, в подобных письмах содержатся требования с ссылкой на Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» о предоставлении в рабочем порядке какой-либо конфиденциальной информации, по форме, приведенной в приложении к письму.

Обращаем внимание, что в приложении к указанным письмам может содержаться вредоносное программное обеспечение.

Чтобы не стать жертвой кибермошенников:

не отвечайте на сомнительные электронные письма и не переходите по ссылкам, указанным в них;

не открывайте вложения электронных писем от сомнительных отправителей;

используйте антивирусное программное обеспечение.

Федеральная служба по финансовому мониторингу уведомляет, что официальный доменный адрес info@fedsfm.ru в инициативном порядке не использует для связи с организациями и применяется только для ответов на входящие письма организаций.