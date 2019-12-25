Работодатель отправляет сотрудников на курорт: что хотят поменять в налогообложении этой операции

На федеральном портале проектов НПА опубликовано уведомление о разработке поправок в главы 23 и 25 НК.

Изменения будут касаться вопроса включения в затраты при расчете налога на прибыль расходов на услуги по санаторно-курортному отдыху работников.

Сейчас такие расходы относятся к расходам на оплату труда и уменьшают базу по налогу на прибыль. Но есть одно условие — наличие договора о реализации туристского продукта, заключенного работодателем с туроператором или турагентом.

Таким образом, нельзя принять на расходы отдых работников, если договор заключен непосредственно с поставщиками таких услуг.

Планируется, что с 2021 года после внесения поправок налогоплательщикам дадут возможность учитывать для целей налогообложения расходы на оплату услуг по санаторно-курортному лечению своих работников (членов их семей) при заключении договоров с санаторно-курортными организациями.

То есть участие в сделке туроператора или турагента станет необязательным.

Текст проекта пока не опубликован, поэтому неизвестно, какие поправки планируются в главу 23 НК.

Напомним, в настоящее время оплата туристических услуг и для сотрудников и для членов их семей облагается НДФЛ.