Работодатель отправляет сотрудников на курорт: что хотят поменять в налогообложении этой операции

На федеральном портале проектов НПА опубликовано уведомление о разработке поправок в главы 23 и 25 НК.
Изменения будут касаться вопроса включения в затраты при расчете налога на прибыль расходов на услуги по санаторно-курортному отдыху работников.
Сейчас такие расходы относятся к расходам на оплату труда и уменьшают базу по налогу на прибыль. Но есть одно условие — наличие договора о реализации туристского продукта, заключенного работодателем с туроператором или турагентом.
Таким образом, нельзя принять на расходы отдых работников, если договор заключен непосредственно с поставщиками таких услуг.
Планируется, что с 2021 года после внесения поправок налогоплательщикам дадут возможность учитывать для целей налогообложения расходы на оплату услуг по санаторно-курортному лечению своих работников (членов их семей) при заключении договоров с санаторно-курортными организациями.
То есть участие в сделке туроператора или турагента станет необязательным.
Текст проекта пока не опубликован, поэтому неизвестно, какие поправки планируются в главу 23 НК.
Напомним, в настоящее время оплата туристических услуг и для сотрудников и для членов их семей облагается НДФЛ.