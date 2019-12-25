У самого эпатажного банкира всея Руси Олега день рождения. Тинь-динь

Олегу Тинькову сегодня 52! Поздравляем.

Тиньков родился в поселке Полысаево Кемеровской области. В 1998 году Тиньков открыл в Санкт-Петербурге свой первый пивоваренный ресторан «Тинькофф». Позже прошел курсы маркетинга в Калифорнийском университете в Беркли (University of California, Berkeley). В 2002 году его пивоваренный завод начал выпуск пива под маркой Tinkoff.

В ноябре 2006 года Тиньков приобрел небольшой московский «Химмашбанк» и стал председателем совета директоров этой кредитной организации. В декабре 2006 года банк был переименован в ЗАО «Тинькофф кредитные системы». В 2015 году – АО «Тинькофф Банк».

Сегодня банк Тинькофф – онлайн-экосистема, основанная на финансовых и лайфстайл-услугах. Клиентами Тинькофф стали 10 млн человек по всей стране. Банк работает также с компаниями и с ИП. Занимает 2 строчку в народном рейтинге. Лидирует в разных других рейтингах, одинаково многими любим и многими ненавидим, вот хотя бы за странный юмор чат-бота.