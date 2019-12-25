Суд арестовал высокопоставленных таможенных генералов

Басманный районный суд Москвы во вторник арестовал на два месяца начальника управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александра Кизлыка и его заместителя генерал-майора Алексея Серебро.

В их отношении, а также против еще трех сотрудников ФТС СКР возбудил уголовное дело по ст. 285 ч. 3 УК «злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» (до 10 лет лишения свободы), пишут «Ведомости». По сообщению информагентств, следователь СКР заявил в суде, что уголовное дело в отношении арестованных, а также заместителей начальников Внуковской и Домодедовской таможен Константина Мишина и Юрия Черкашина и сотрудника ФТС по фамилии Шурыгин было возбуждено 22 декабря.

Материалы об аресте этих трех таможенников в Басманный суд во вторник не поступали, по словам источника в правоохранительных органах, после допроса им была избрана мера пресечения, не связанная с арестом. Аресту таможенников предшествовали проведенные в понедельник обыски по местам их работы и жительства, в ходе которых были изъяты документы и электронные носители информации, а у Кизлыка, по словам следователя, — $600 000, 600 000 евро, дорогие часы и 1 кг золота. Сам Кизлык заявил в Басманном суде о своей невиновности.

По словам источника в правоохранительных органах, уголовное дело в отношении таможенников возбуждено по информации, полученной в ходе расследования уголовных дел о взятках низовых руководителей отделов Домодедовской и Внуковской таможен. Эти взятки брались с граждан, провозивших незадекларированную валюту и ценности, как раз за переквалификацию уголовных дел в административные.