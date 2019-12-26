К 15 января решится судьба НДФЛ для бедных

Обсуждение отмены НДФЛ для бедных вступает в стадию конкретики. Чиновничество предсказуемо разделилось на два лагеря, рассуждает экономист Никита Кричевский. На тех, кто мыслит в первую очередь социально-психологическими категориями (экономика – инструмент развития общества), и так называемое «экономиксистов» (главное – эффективное распределение дефицитных ресурсов, здесь – бюджета).

Первые в явном меньшинстве, но в их числе Путин, а это решает все.

Цифры потерь региональных бюджетов выглядят завышенными на порядок. Ни о каких 1,5 трлн потерь не может быть и речи, если только не вводить налоговый вычет в размере полутора-двух МРОТ. С другой стороны, прогнозируемый уход заработков в тень обоснован, но власть об этом знает и готова на это пойти сознательно. Либо сохранение властного негатива в обществе, либо треклятый дефицитный бюджетный ресурс.

Спешка обсуждения объяснима: 15 января Путин выступит с ежегодным Посланием, где реформа НДФЛ должна быть представлена в относительно четком виде.